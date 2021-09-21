«القومي لحقوق الإنسان» ينعى المشير طنطاوي: فقدنا واحدا من أبطال أكتوبر

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، ببالغ من الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم، وأكد رئيس المجلس على أنه برحيل الفقيد فقدت مصر بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وأحد رموزها العسكرية، والذي تحمل مسؤولية البلاد في فترة صعبة من تاريخها التي قادها بحكمة واقتدار وجهدا وعطاء حتى عبرت مصر بر الأمان.

«القومي لحقوق الإنسان» ينعى طنطاوي

وقدم محمد فايق خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ولكل أفراد القوات المسلحة المصرية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

يشار إلى أن المشير طنطاوي، الذي ولد في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 1935 تخرج في الكلية الحربية المصرية في العام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك الفقيد في حروب 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وعمل المشير الراحل ملحقا عسكريا لمصر في باكستان في العام 1975 ثم في أفغانستان، وفي العام 1991، عين المشير طنطاوي في منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وحصل على رتبة المشير بعد ذلك بعامين.

وبعد تنحي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير 2012، تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في الأول من يوليو 2012. وفي 12 أغسطس من العام نفسه أُحيل للتقاعد.

وفاة المشير طنطاوي

وغيّب الموت المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد عقب ثورة 25 يناير، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.