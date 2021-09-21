شيخ الأزهر ينعى المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة: بطل عسكري من طراز خاص

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية، فجر اليوم، عن عمر ناهز 86 عامًا.‏

رحلة طويلة من العطاء

وأشار الإمام الأكبر، إلى أنّ الراحل فارقنا إلى دار الحق بعد رحلةٍ طويلةٍ من العطاء، ومسيرةٍ وطنيةٍ أسهم من خلالها في صناعة البطولات والأمجاد، مؤكدًا أنّه بطل عسكري من طرازٍ خاصٍّ، وقف شامخًا في مواجهة أعداء الوطن في وقتٍ عصيبٍ، ليعبُرَ بسفينته إلى بر الأمان.‏ ‏

صناعة البطولات والأمجاد

وتقدَّم الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلَّحة، وإلى أسرة الراحل وذَويْه، وللقوات المسلحة، والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، قائلا: «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعونَ».

وفاة المشير طنطاوي

وغيّب الموت المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد عقب ثورة 25 يناير، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ووُلد المشير محمد حسين طنطاوي، في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وشارك في عدد من حروب مصر، أبرزها الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، وتولى عددا من المناصب، أبرزها وزير الدفاع في الفترة (1991-2012)، وتولى إدارة شؤون البلاد عقب 25 يناير 2011، والإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك.