التصفيات النهائية لمسابقة «ابتكار حلول مجتمعية ذكية».. الخميس

تعقد وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، بدء التصفيات النهائية للمشاركين في مسابقة ابتكار حلول مجتمعية ذكية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 23 لــ 25 بالمركز الأولمبي بالمعادي.

تدريب المشاركين والمشاركات على مفاهيم الــ STEM

يأتي ذلك في إطار انطلاقة النسخة الأولى من البرنامج التدريبي المدعم لتأهيل الطلائع في المجالات التكنولوجية الحديثة، وتدريب المشاركين والمشاركات على مفاهيم الــ STEM المختلفة، «العلوم- التكنولوجيا –الهندسة -الرياضيات» من خلال تأهيلهم لممارسة واحد من المواضيع التالية: «تصميم المواقع الإلكترونية، تصميم تطبيقات الهواتف، تصميم الألعاب، إدارة وسائل التواصل الاجتماعي»، ذلك من خلال الشركة المنفذة «إنجنيس».

المسابقة تهدف بناء أجيال تفكر وتخطط وتبتكر

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية انطلاق النسخة الأولى من مسابقة ابتكار حلول مجتمعية ذكية، كتجربة تعلم حقيقية، بهدف بناء أجيال تفكر وتخطط وتبتكر، تعزيز قدرتهم على التفكير النقدي، من خلال تجربة تنسيق محتوى التكنولوجيا والتطبيقات المختلفة عمليا للمجالات الأربعة «العلوم، التكنولوجيا،الهندسة،الرياضيات»، ابتكار تطبيقات جديدة من شأنها المساهمة في مخاطبة العديد من القضايا وإيجاد حلول مبتكرة لها.

الرئيس السيسي حريص على اكتشاف مواهب النشء

وأضاف «صبحي»: «أن الابتكار عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة، وتعزيز ثقافة الابتكار وصناعة المواهب الإبداعية يعكس رؤية مصر 2030، بأن تصبح محورًا استراتيجيا للابتكار والتكنولوجيا، واهتمام الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل الدائم على اكتشاف وصقل مواهب النشء والشباب في الجمهورية الجديدة، واحتضان الأفكار التي تقود إلى بناء مدن ذكية مايسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

أوضح الوزير أن مسابقة الابتكار التي تنفذ في إطار حلول مجتمعية ذكية، شملت محورين من موضوعات تكافؤ الفرص «دمج ذوي الهمم والقدرات الخاصة» و«القضايا المتعلقة بالفتاة والمرأة».