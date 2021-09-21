وزيرة الصحة: المشير طنطاوي أحد أبرز وأعظم رجال مصر بالتاريخ الحديث

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واجب العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري في فقدان المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، ووصفته بأنه أحد أبرز وأعظم رجال مصر بالتاريخ الحديث.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصحة والسكان خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.