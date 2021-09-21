رئيس التحرير

محمود مسلم

«ربيع»: نفق الشهيد أحمد حمدي 2 هدية من السيسي لأبناء سيناء

كتب:

شريف سليمان
10:04 ص | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس، يدشن مرحلة جديدة في تاريخ مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي سعى إلى وضع الوطن على طريق الانطلاق إلى آفاق جديدة من التنمية والتطوير لم تشهدها مصر من قبل.

وأضاف «ربيع» خلال كلمته، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء،: «نحتفل اليوم باحتفال نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمدينة السويس، الذي يعد هدية الرئيس السيسي الغالية لأبناء سيناء بمناسبة احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «يأتي افتتاح هذا النفق العملاق ضمن رؤية الرئيس السيسي الطموحة للمشروع الاستراتيجية لتنمية سيناء، التي تحظى بأولوية قصوى ودعم غير مسبوق على مختلف الأصعدة».

اقرأ المزيد:

أسامة ربيع: حل مشكلة السفينة الجانحة في 45 دقيقة.. ونعيش حالة انتعاش

أسامة ربيع: مرور 12640 سفينة من قناة السويس خلال 8 أشهر «فيديو»

أسامة ربيع: أكبر سفينة حاويات عبرت قناة السويس بنجاح «فيديو»

«تكلفة التوسعة و6 مليارات دولار بنهاية 2021».. أبرز تصريحات أسامة ربيع

أسامة ربيع: توسعة مجرى قناة السويس لن يكلف الدولة «بنشتغل بكراكتنا»

أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس قاربت الـ 4 مليارات دولار خلال 8 شهور