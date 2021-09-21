«ربيع»: نفق الشهيد أحمد حمدي 2 هدية من السيسي لأبناء سيناء

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس، يدشن مرحلة جديدة في تاريخ مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي سعى إلى وضع الوطن على طريق الانطلاق إلى آفاق جديدة من التنمية والتطوير لم تشهدها مصر من قبل.

وأضاف «ربيع» خلال كلمته، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء،: «نحتفل اليوم باحتفال نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمدينة السويس، الذي يعد هدية الرئيس السيسي الغالية لأبناء سيناء بمناسبة احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «يأتي افتتاح هذا النفق العملاق ضمن رؤية الرئيس السيسي الطموحة للمشروع الاستراتيجية لتنمية سيناء، التي تحظى بأولوية قصوى ودعم غير مسبوق على مختلف الأصعدة».