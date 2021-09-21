وزيرة الصحة: 5 ملايين مواطن سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أكثر من 5 ملايين مواطن سجلوا في منظومة التأمين الصحي في كل محافظات المرحلة الأولى، كما جرى تطوير ما بين إنشاء جديد أو تطوير 52 مستشفى، وأكثر من 310 وحدات صحة ومراكز طبية.

زايد: اعتماد أكثر من 90 منشأة صحية خلال سنة ونصف

وأضافت «زايد»، خلال كلمتها بحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه تم اعتماد أكثر من 90 منشأة صحية، وبالرغم من أنه في قانون التأمين الصحي يعطي 3 سنوات لاعتماد هذه المنشآت لكن في التطبيق تم تخطي الزمن وحصول كثير من المنشآت خلال سنة ونصف السنة.

وأشارت إلى أن البنية التحتية والعلوماتية في التأمين الصحي حتى الآن تتكلف أكثر من 51.5 مليار جنيه.