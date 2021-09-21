وزيرة الصحة: قدمنا 6.5 مليون خدمة صحية بعد تطبيق التأمين الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة قدّمت أكثر من 6.5 مليون خدمة صحية بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل على محافظات المرحلة الأولى، وأكثر من 82 ألف جراحة متقدمة، لم تكن هذه المحافظات تجريها أو تقدمها للمواطنين.

وأضافت زايد، خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد مبان، لكن جرى استحداث هياكل تنظيمية، وإصدار قرارات رئيس الوزراء بالتحول المالي والإداري، ونقل الأصول والأطقم الطبية واستحداث منظومة للتكاليف ونظم الإحالة في منظومة طب الأسرة، ونظم التتبع في المؤشرات الصحية ونظام مالي واقتصادي أثمر عن تطوير عدد من الوحدات والمستشفيات، وتجاوز عدد العاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل 11 ألف مواطن.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنّ الخدمات التي قدمتها المنظومة الصحية تزامن معها تطوير العنصر البشري، حيث جرى تدريب 17 ألف فرد في دورات مختلفة، وتنظيم 4753 دورة، مؤكدة أنّ جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبي في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات مميكنة، وجرى ربط مكاتب الدخول والخروج والاستقبال والطوارئ في هذه المستشفيات، بالغرف المركزية في المحافظة أو التابعة لوزارة الصحة.