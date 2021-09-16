«التأمين الصحي الشامل»: إجراء 123 ألف فحص طبي في أسوان

تحدث الدكتور أحمد عاطف، المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل، عن آخر التفاصيل والتطورات حول استعدادات التأمين الصحي الشامل لانضمام أسوان للمنظومة، مؤكدًا تسجيل أكثر من مليون و30 ألف مواطن، بنسبة 67% في المحافظة، وإجراء 123 ألف فحص شامل شملت ضغط الدم والسكري وغيرها، وهو أمر اختياري للمواطنين.

«عاطف»: بعض منشآت المحافظة لا تحتاج تطويرا

وأضاف «عاطف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «اطلعنا على منشآت المحافظة ومدى حاجتها إلى تطوير، ووجدنا أن بعض المنشآت لا تحتاج إلى تطوير لأن الإرث الصحي في مصر قوي جدا، وهو ما وفر علينا وقتا كبيرا جدا».

منسق المشروع: الإنشاءات تتم وفقا لأعلى المعايير

وتابع المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل: «نجري حصرا للقوى البشرية، والإنشاءات تتم وفقا لأعلى المعايير، ويمكن للمواطن الاستفادة من منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية، وفتح الملف الطبي، ثم يتم الفحص الطبي الشامل للمواطن».

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن عدد المسجلين في التأمين الصحي الشامل الجديدة بأسوان تجاوز مليون شخص، وذلك قبل أن يبدأ تطبيق المنظومة الجديدة في أسوان والمقرر إطلاقها في نهاية السنة الجارية.

وذكر، أن محافظة أسوان تعتبر ثاني محافظات الصعيد التي ستدخل المنظومة، وهي واحدة من المحافظات الست بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، حيث أن نسبة تسجيل المواطنين في أسوان، منذ بداية شهر أكتوبر من سنة 2019 وحتى الآن.