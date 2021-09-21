السيسي يعلن الحداد على المشير طنطاوي ويطلق اسمه على قاعدة الهايكستب

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات قومية تنموية في شبه جزيرة سيناء: «بقدم التعازي في بطل من أبطال مصر ورجل من رجال مصر المخلصين جدا جدا، المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي».

وتابع الرئيس: «المشير توفي اليوم في ذكرى وفاة بطل آخر من أبطال مصر وهو الزعيم أحمد عرابي، ونحن أعلنّا الحداد الرسمي الوطني وأطلقنا اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهايسكتب العسكرية، تقديرا واحتراما لدور الرجل العظيم بمصر».