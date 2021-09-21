السيسي ينعى المشير طنطاوي: فقدتُ اليوم أبا ومعلما

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن، إنّه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر».

وأضاف الرئيس: «عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان»، مختتمًا: «بسم الله الرحمن الرحيم (مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا)، صدق الله العظيم».