شعبة الكوافير تطالب بتدريس «مادة الحلاقة» في المدارس الفنية

طالبت شعبة الكوافير ومستلزماتها بغرفة القاهرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة تفعيل البروتوكول الخاص بتطوير قسم التجميل الحريمي قبيل العودة للمدارس، واستحداث قسم التجميل الرجالي.

وطالبت الشعبة، وزير التربية والتعليم، بإصدار قرارًا وزاريًا باستحداث قسم التجميل الرجالي وتحديد المدارس الفنية بنين.

ويشار إلى أن البروتوكول الموقع بين شعبة الكوافير ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ التوقيع عليه وتجدد بموافقة الطرفين.

وقال محمود الدجوي رئيس شعبة الكوافير الحريمي بغرفة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بان الشعبة قد أجرت معاينات لمدارس التجميل بالقاهرة والمحافظات، مع لجنة من الوزارة بعد موافقة نائب وزير التعليم الفني عام 2017 بناء على بروتوكول إلا أنه توقف منذ ذلك التاريخ.

عيوب شعبة التجميل في المدارس الفنية:

ورصد الدجوي عيوب تدريس مهنة التجميل في المدارس الفنية ومنها عدم توفر مدربين من أصحاب الخبرة العملية لتتناسب مع سوق العمل المحلي والعالمي، وعدم مناسبة النظام الحالي للتعليم الفني للتطورات الحالية في مهنة التجميل.

وأضاف الدجوي، أن وزارة التربية والتعليم تعتمد على المنهج النظري لعدم قدرتها المالية على توفير معدات، موضحًا أن قسم التجميل ليس مستقل بذاته ولكنة ضمن قسم زخرفة.

وتابع الدجوي، أن تدريس التجميل بالمدارس نسائي فقط، مطالبًا باستحداث قسم التجميل الرجالي، ليشمل تخصصات قص الشعر والعناية بالبشرة، مع إدماج تخصص جديد يضمن تشجيع الشباب على الإقبال على قسم التجميل

خطة شعبة الكوافير لتطوير المهنة:

أوضح الدجوي، أن شعبة الكوافير وضعت خطة لتطوير ومواكبة سوق العمل في مجال التجميل واعتمدت بشكل كبير على المنهج الفرنسي، مؤكدًا أنه تم ترجمته إلى اللغة العربية تمهيدًا لتدريسه.

وأشار الدجوي، إلى أن هدف الخطة هو تخريج عمالة فنية ماهرة تتناسب مع متطلبات سوقي العمل المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تجهيز مدربين على مستوى مهني متميز، وبالتعاون مع شركات عالمية منها شركة أمريكية وإيطالية لتجهيز أكاديميات خاصة للتدريب على تخصصات التجميل.

بنود بروتوكول شعبة الكوافير مع وزارة التعليم الفني:

وكشف رئيس شعبة الكوافير، عن بنود البروتوكول الموقع بين الشعبة والوزارة:

توفر الوزارة لهيئة التدريس الخاصة بالتعليم النظري، مناهج نظرية لكل تخصصات أقسام التجميل، ويتم إعداد المناهج من قبل لجنه مكونة من الشعبة ووزارة التعليم.

توفير المدرسين المتخصصين للدراسة النظرية، وإعدادهم الإعداد الجيد طبقًا للمناهج المتطورة لكل قسم من أقسام التجميل، وتوفير ورش تدريب الطلاب بكل مدرسة، وإعداد خطة لتقديم الدورات التدريبية».

توفر الوزارة المعدات الثابتة والمتغيرة اللازمة بورشة التدريب، والعمل على تطوير قسم التجميل بالمدارس الثانوية الفنية الحالية مع مراعاة المستجدات، وبمشاركة سوق العمل بصفة دورية كل ثلاث سنوات، مع المتابعة والإشراف».

وكان من بنود الاتفاق تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في استحداث قسم التجميل الرجالي بالوزارة وتحديد المدارس التابعة للقسم، ويسري بنود التعاون على القسم الحريمي والرجالي بالتساوي، مع إمكانية التدريب المزدوج لقسم الرجالي أو داخل المدرسة.

كما تتعهد الشعبة بعمل حفلات تخرج لخريجي كل قسم من أقسام التجميل، بحضور سيدات ورجال الأعمال بتخصص صالونات الحلاقة والكوافير ومراكز التجميل، بهدف عمل عرض فني لأعمال كل خريج لتوفير فرص عمل لهم.

تمنح الشركات الراعية بعض وليس كل متطلبات المواد الخام التي تتوافر لدي الشركة الراعية مساهمه منها لتخفيف أعباء مصروفات المواد الخام ولكي تضمن الشركة التعريف بخطوط منتجاتها للخريجين، حيث أن كل الشركات لا تتوفر بها إدوات التجميل الحريمي والسينمائي ولا تعمل بهذا المجال.

تشكل لجنه متابعه لمشرفين أصحاب الخبرة من كل من الشعبة والوزارة ويمثلها واحد من الشعبة يتم تعينه بكل مدرسه علي أن تتولي الوزارة وضع المكافأة الشهرية للمتابعه علي الورش التدريبية لكل الفصول الدراسية، وذلك من خلال عمل عقد سنوي بين المشرف والوزارة تتعهد الشعبة بعمل حفلات تخرج لخريجي كل قسم من أقسام التجميل في حفل بحضور رجال وسيدات الأعمال بتخصص صالونات الحلاقة والكوافير ومراكز التجميل بهدف عرض فني لأعمال كل خريج بهدف توفير فرص عمل لهم وعمل عقود عمل مع أصحاب الأعمال في حاله رغبه الخريج علي التعاقد.

يقوم الطرفان بتشكيل مجموعه العمل الخاص به والتي تضم ممثلين عن كل طرف لتحديد موعد الاجتماع الدوري لمتابعه ما تم تنفيذه وفق أحكام هذا الاتفاق والعمل علي تسويه أي نزاعات قد تنشأ عن تفسيره أو تنفيذه

يمكن تعديل أي بند من بنود هذا الاتفاق أو إضافه أي بند جديد بالاتفاق المتبادل بين الطرفين علي ضوء نظره متفهمه لأي تعديل يقترحه الطرف الآخر كما يمكن إنهاء هذا الاتفاق خلال أشعار (خطاب) بنيه الانتهاء بعد نهاية العام الدراسي وقبل شهر على الأقل من تاريخ الإنهاء أي مكاتبات متعلقه بهذا الاتفاق يجب أن تكون معتمده من الطرفين ويمكن أن يسلم باليد أو البريد أو الفاكس مع أفاده التسليم من الطرفين وذلك على عناوين المراسلات الموضحة بصدر هذا الاتفاق.

مدة سريان بروتوكول التعاون بين شعبة الكوافير والتعليم الفني:

مده سريان هذا الاتفاق خمس سنوات قابلة للتجديد والتي تبدأ من تاريخ التوقيع عليه وتجدد بموافقة الطرفين وفي إخلال أحد الطرفين بإلتزماتهم طبقا لبنود هذا الاتفاق فإنه يعتبر مفسوخ من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء.