تعليمات هامة من «التعليم» للمديريات بالخطة الدراسية في المدارس الفنية

أصدر الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، كتاباً دورياً للمديريات التعليمية، بتعليمات حول الخطة الدراسية بالعام الدراسي الجديد 2021، مطالباً فيه بتخصيص حصة أسبوعيا لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني، وحصة أسبوعية لتقديم جلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الصفوف الثلاثة، مع ضرورة تفعيل حصة النشاط، وإدراج برامج التوجيه والإرشاد المهني وجلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الأنشطة الصفية.

تخصيص حصة للتوجيه والإرشاد المهني

وطالب نائب وزير التربية والتعليم، خلال الكتاب الدوري، بأن يتضمن الجدول الدراسي للمعلم (الميسر)، حصص التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال، على أن يعفى من حصص الاحتياطي والإشراف، إلزام المعلمين (الميسرين) الذين تم تدريبهم على برامج التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال، بتقديم الجلسات بشكل منتظم وتحت إشراف مدير المدرسة.

وأكد «مجاهد»، أن هذه البرامج صفية، ولكنها لا تخضع لأي من أعمال الامتحانات، وتقدم الجلسات داخل الفصول أو الغرف المخصصة لذلك في بعض المدارس، أو المكتبة أو المعامل أو الورش، وذلك بالتنسيق مع مسئولي هذه المقرات والجدول المدرسي، ودون الإخلال بالعملية التعليمية.

منع النقل أو الندب الكلي للمعلمين المدربين على التوجيه والإرشاد

كما طالب «مجاهد»، بعدم اتخاذ إجراءات نقل أو ندب كلي للمعلمين (الميسرين) الذين تم تدريبهم على برامج التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال، ويقومون بتنفيذ الجلسات داخل مدارسهم، كما تقوم الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بالإشراف ومتابعة تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدوري.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن هذه التعليمات فقا للقرار الوزاري رقم (283)، بشأن استحداث وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، وبما يحقق تنظيم وفعالية العمل وبما يتفق مع الصالح العام وخدمة أبنائنا الطلاب.

وتدور أنشطة التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال في بناء شخصية طالب التعليم الفني وبناء قدراته وتوسيع مداركه، واعتمادا على البرامج المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين في هذا الشأن، وما يتم اتخاذه حاليا في إدراج هذه البرامج والأنشطة ضمن الخطة الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد ينطلق في موعده، طبقاً للخريطة الزمنية، وإجراءات احترازية حفاظاً علي صحة الطلاب والمعلمين.