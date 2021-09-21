الرئيس الفلسطيني يعزي السيسي في وفاة المشير طنطاوي

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الثلاثاء، العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الحربي الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وعبّر الرئيس الفلسطيني في برقية التعزية، عن تعازيه القلبية الحارة، مذكرا بمناقب الفقيد في خدمة وطنه وأبناء شعبه، ومشاركته ببطولة في الدفاع عن الوطن والأمة في حربي 1967 و1973، داعيا الله عز وجل أن يشمل الفقيد العزيز برحمته ويسكنه فسيح جناته، «وأن يلهمكم ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء».

وغيّب الموت المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد عقب ثورة 25 يناير، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

الرئاسة تنعى المشير طنطاوي

ونعت رئاسة الجمهورية طنطاوي، في بيان، جاء فيه: «فقدت مصر رجلًا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

وتابع البيان: «بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، قائد ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر».

وتابع : « ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجلاً كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن».

وكان طنطاوي، أحد أبناء حي عابدين الشعبي وينتمي لأسرة نوبية، وُلد في 31 أكتوبر 1935، وعاش فيها فترة الصبا والدراسة، وتخرج في الأول من أبريل عام 1956، أي منذ نحو 65 عاما، ليمضي في الخدمة بقواتنا المسلحة أكثر من نصف قرن، كأحد أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف الجيش المصري، وتحديدا لمدة 56 عاما.