وزيرة التجارة والصناعة تنعى المشير محمد حسين طنطاوي

نعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رحيل المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

نيفين جامع: المشير طنطاوي أحد أبناء مصر المخلصين

وقالت الوزيرة إن الفقيد يعد أحد أبناء مصر المخلصين، ورمز من رموز العسكرية المصرية الباسلة، ضحى بالنفيس والغالي من أجل رفع اسم مصر عاليا خفاقا، مؤكدة أنه قدم العديد من التضحيات للدفاع عن تراب الدولة، خلال مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، فضلا عن دوره المشهود في قيادة البلاد بشجاعة وإقدام، خاصة في تلك الفترة العصيبة التي مرت بها، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وسلامة أراضيه.

وتقدمت نيفين جامع بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وجموع الشعب المصري، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .