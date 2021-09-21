الرئاسة تعلن الحداد 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّه جرى إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ فترة الحداد تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021، وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021.