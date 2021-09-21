«القومي للإعاقة» ينعى المشير طنطاوي: مواقفه الوطنية مشرفة

نعى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، والذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عاما.

مواقف وطنية مشرفة للمشير طنطاوي

وذكر المجلس في بيانه الصادر منذ قليل: «لقد فقدت مصر واحدا من رجالها المخلصين، ممن كان لهم طيب الأثر في الحياة العسكرية والسياسية لمصر، ومواقفه الوطنية المشرفة في تولي إدارة ومسؤولية البلاد في فترة ما بعد ثورة يناير خير شاهد ودليل».

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن بالغ تعازيه للقيادة السياسية المصرية والقوات المسلحة، مؤكدا أن الشعب المصري لن يغفل دور الراحل في القيادة الحكيمة للقوات المسلحة المصرية، ومواجهة التحديات التي مرت بها مصر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة المشير طنطاوي

وقد غيّب الموت المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد عقب 2011، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ووُلد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وشارك في عدد من حروب مصر، أبرزها الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، وتولى عددا من المناصب، أبرزها وزير الدفاع في الفترة (1991-2012)، وتولى إدارة شؤون البلاد عقب 25 يناير 2011، والإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك.