وكيل مجلس الشيوخ ينعى المشير طنطاوي: من أخلص أبطال مصر

نعت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عاما. وقالت في بيان لها إن مصر فقدت اليوم رجلا من أخلص أبطالها الأوفياء، الذين حرصوا على التضحية بكل ما يملكون من أجل حماية تراب الوطن ومقدراته و شعبه، هو المشير محمد حسين طنطاوي، الذي تولى المسؤولية في مصر في مرحلة من أصعب المراحل وعبر بها إلى بر الأمان في وقت انهارت فيه دولا وضاعت شعوب.

وأضافت: «وكانت رحلة عطائه ممتدة في مختلف المواقع التي تولاها إذ كان قائداً عاماً للقوات المسلحة وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي لأكثر من عقدين، وسجل بطولات مشهودة في حرب الاستنزاف و نصر أكتوبر المجيد، وكان دائماً قائداً عسكرياً قدوة لأبنائه في القوات المسلحة وللمصريين في كل المواقع».

واختتمت داعية أن يغمد المولى عز وجل فقيد مصر الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.