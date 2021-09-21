رئيس التحرير

محمود مسلم

وكيل مجلس الشيوخ ينعى المشير طنطاوي: من أخلص أبطال مصر

كتب:

الوطن
01:00 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
المشير محمد حسين طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي

نعت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عاما. وقالت في بيان لها إن مصر فقدت اليوم رجلا من أخلص أبطالها الأوفياء، الذين حرصوا على التضحية بكل ما يملكون من أجل حماية تراب الوطن ومقدراته و شعبه، هو المشير محمد حسين طنطاوي، الذي تولى المسؤولية في مصر في مرحلة من أصعب المراحل وعبر بها إلى بر الأمان في وقت انهارت فيه دولا وضاعت شعوب.

وأضافت: «وكانت رحلة عطائه ممتدة في مختلف المواقع التي تولاها إذ كان قائداً عاماً للقوات المسلحة وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي لأكثر من عقدين، وسجل بطولات مشهودة في حرب الاستنزاف و نصر أكتوبر المجيد، وكان دائماً قائداً عسكرياً قدوة لأبنائه في القوات المسلحة وللمصريين في كل المواقع».

واختتمت داعية أن يغمد المولى عز وجل فقيد مصر الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

اقرأ المزيد:

الرئاسة تعلن الحداد 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

الرئيس الفلسطيني يعزي السيسي في وفاة المشير طنطاوي

نجل عمومة المشير طنطاوي: كانت له أياد بيضاء على مجتمع النوبة

الداخلية تنعى المشير طنطاوي: خالص العزاء للقوات المسلحة وأسرة الراحل

وزيرة الثقافة تنعى المشير طنطاوي: مصر فقدت قائدا من طراز رفيع

وزير التعليم العالي ينعى المشير طنطاوي: رجل مخلص ورمز عسكري

«الوطن» داخل مسقط رأس المشير طنطاوي في النوبة