تفاصيل سجن طبيب مصري بتهمة قتل شريكته خلال «جلسات طرد الجن» ببريطانيا

بذريعة إخراج الجن والتخلص من الأرواح الشريرة، أقدم طبيب مصري في بريطانيا، على إنهاء حياة شريكته، وذلك بعد إقناعها بحقنها بمادة ادعى أنها ستساعدها في طرد تلك الأرواح، ليتضح بعد ذلك أنّ الطبيب استخدم مادّة سامة لحقن شريكته، في إطار طقوس زائفة الأمر الذي أدى إلى وفاتها.

ادعى معالجتها من الأرواح الشريرة وحقنها بمادة سامة

وكان الطبيب الذي يدعى حسام متولي 61 عامًا، قتل شريكته كيلي ويلسون، وذلك بعد حقنها بالمخدرات داخل منزلهما في غريمسبي، عقب خضوعها لعدّة جلسات، وبمجرد اكتشاف أمر الطبيب تم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، حيث استمعت محكمة شيفيلد الملكية لأقوال الطبيب الذي اتهم شريكته، 34 سنة، بأنها تحت سيطرة أرواح شريرة، وأدانت المحكمة الطبيب متولي بثماني تهم، من بينها الاحتيال والحقن بمادة ضارة الامر الذي أدى إلى فشل في جميع الأجهزة الحيووية في جسد المجني عليها.

وكان المتهم قال في اعترافاته أمام المحكمة، إنّه كان يعتقد أن أرواحاً تلبست شريكة حياته، فخطرت بباله فكرة التخلص من الأرواح بقراءة القرآن، ودهن جلد المجني عليها بالمياه المقدسة والزيوت، وعلمت هيئة المحلفين أنه أجرى عليها 250 من الشعائر، وأعد عددا من التسجيلات، على مدى 4 سنوات، ابتداء من عام 2016.

اتهام الطبيب بالتجسس على مريضاته

وأدانت المحكمة أيضا الطبيب، باتهامات استراق النظر بعد اكتشاف كاميرا مخبأة في غرفة تبديل ملابس النساء في عيادته الخاصة، وتشير تفاصيل القضية، إلى أنّ الطبيب الستيني مارس شعائر خطيرة تحت ذريعة «الرقية الشرعية» على كيلي ويلسون.

إصدار الحكم على الطبيب المتهم

وقالت المحكمة -خلال المحاكمة التي استمرت 8 أسابيع- إنّ الطبيب الجاني يعمل طبيب تخدير في دائرة الصحة البريطانية، كما أنّه أخصائي في علاج أعراض الألم المتكررة، وذكرت المحكمة أنّ المتهم كان يعتقد أن شريكته «ويلسون» مسكونة بالأرواح والجن، وعقب إثبات تهمة القتل بحق الطبيب، قضت المحكمة البريطانية بسجن المتهم لمدّة 14 سنة وذلك لما أسند إليه من تهم.