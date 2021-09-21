ألمانيا: اعتقال مشتبه بارتكابه جريمة قتل بسبب «الكمامة»

قالت الشرطة الألمانية، إن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بحق عامل في محطة وقود قتل بالرصاص يوم السبت الماضي، بعد خلاف حول ارتداء أقنعة الوجه "الكمامات".

وقالت السلطات في بلدة ترير غربي البلاد، مساء الإثنين، إن المشتبه به أبلغ رجال الشرطة أنه تصرف "بدافع الغضب" بعد أن طلب منه العامل في محطة الوقود، وعمره 20 عاما، ارتداء قناع وجه وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

المشتبه به أكد رفضه قيود كورونا

وأوضحت الشرطة، في بيان "قال المشتبه به كذلك أثناء الاستجواب إنه يرفض الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا".

يعد ارتداء أقنعة الوجه "الكمامات" من بين الإجراءات المعمول بها في ألمانيا، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة إن الرجل غادر محطة الوقود في البداية بعد الخلاف في بلدة إيدار أوبرشتاين، لكنه عاد بعد ذلك مرتديا قناع وجه، وأطلق النار على العامل قبل أن يلوذ بالفرار.

فيما لم تعلن الشرطة هوية المشتبه به، وهو مواطن ألماني، تماشيا مع قوانين الخصوصية.

ألمانيا تسجل 4664 إصابة و81 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

في السياق، أوضحت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و150 ألفا و516 حالة.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أنه تم تسجيل 81 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 93 ألفا و52 حالة، موضحة أن أكثر من ثلاثة ملايين و909 آلاف و300 حالة تماثلت للشفاء من المرض.

فيما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 229 مليونا و53 ألفا و99 حالة والوفيات إلى أربعة ملايين و699 ألفا و734 وفاة، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

.