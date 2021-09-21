تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل السوبر: أنتم الأفضل

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبيه خلال الساعات الماضية، قبل مواجهة طلائع الجيش، في السابعة مساء اليوم، في بطولة السوبر المحلي عن الموسم الماضي، وجّه خلالها بعض الرسائل لتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة، لحصد اللقب الـ12 من البطولة، وتعويض خسارة لقب الدوري الممتاز، الذي حسمه الغريم التقليدي الزمالك، في اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة.

وكشف مصدر داخل النادي، عن أنّ جلسة محمود الخطيب مع اللاعبين، شهدت تأكيد رئيس القلعة الحمراء ثقته الكبيرة في اللاعبين للفوز ببطولة السوبر، مؤكدًا أنّهم الأفضل من كل النواحي، وأنّ الجميع ينتظر البطولة الـ12 في تاريخ النادي، خاصة أنّهم حققوا انتصارات كبيرة في الفترة الماضية، وتفوقوا على الجميع بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.

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