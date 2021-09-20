تردد قناة اون سبورت الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش غدا

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة النادي الأهلي ضد فريق طلائع الجيش في بطولة السوبر المصري، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الجيش ببرج العرب، لذلك زادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن تردد قناة اون سبورت الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها لعشاق الساحرة المستديرة، تردد قناة اون سبورت الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن مباريات السوبر المصري، وذلك في التقرير التالي..

تردد قناة أون سبورت الجديد الناقلة لمباراة الاهلي وطلائع الجيش

ويمكن متابعة مباراة الأهلي وطلائع الجيش من خلال ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الجديد على التلفاز كالآتي:

تردد قنوات أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة : SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

مباراة الأهلى وطلائع الجيش ضمن مباريات السوبر المصري

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري، على شاشة قناة أون تايم سبورت، بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني على القناة الأولي، والمعلق أيمن الكاشف على القناة الثانية، وخلال المباراة، يذاع استديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة المصرية.

ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري، بقيادة الحكم الدولي مصطفي غربال، وحاملي الراية عبد الحق اتشعلي وعباس أكرم زرهوني، والحكم الرابع إلياس بوكواسة، ويشرف على المباراة كحكم تقنية فيديو عبيد شارف ومساعده بن براهيم لحو.