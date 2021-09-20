ثلاثي الأهلي المصاب يدعمون فريقهم في لقاء السوبر بـ«برج العرب»

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن أنّ الثلاثي المصاب بفريق الكرة وعلى رأسهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيكونوا بين الحضور في مدرجات برج العرب بالإسكندرية غدا الثلاثاء.

وأضاف المصدر، أنّ الثلاثي المصاب يؤازرون زملائهم أمام فريق طلائع الجيش، في المباراة المقرر إقامتها في تمام السابعة مساءً على ستاد برج العرب، على بطولة السوبر عن الموسم الماضي، رغم الإصابات التي يعانون منها.

وأوضح المصدر، أنّ بيرسي تاو ومحمد محمود ومحمود متولي، قرروا حضور مباراة السوبر من مدرجات برج العرب، ودعم فريقهم أمام طلائع الجيش بالإسكندرية، للفوز بالسوبر المحلي.

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