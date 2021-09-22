اعترافات مستريحة «الفراخ»: مضربتش حد على إيده.. والضحايا طماعين

«مضربتش حد على إيده.. الناس بتيجي برضاها لأنهم طماعين».. بهذه الكلمات اعترفت «س. ع»، 44 عاما، ربة منزل، بقيامها بالحصول على أموال من المواطنين بالمحلة لتوظيفها في تجارة الدواجن والأعلاف مقابل فوائد شهرية مغرية تصل إلى 15%، مشيرة إلى أنها انتظمت في السداد لكن «العلف زاد والطن رفع ألفين جنيه وكنت بخسر.. أديهم منين؟».

المتهمة: «الضحايا طماعين»

وتابعت المتهمة في التحقيقات، أنها طلبت من الضحايا استرجاع أموالهم، لكنهم رفضوا: «قلت لهم إن الظروف مش مظبوطة وهنخسر عشان الأسعار بتزيد في العلف والفراخ، بس هما كانوا طماعين، وعايزين يكسبوا ومش باصين للخسارة»، وهو ما حدث بحسب قول المتهمة التي قالت إنها خسرت أكثر من مليون جنيه: «هو أنا لما كنت بكسب وأكسبهم كنت حلوة ودلوقتي بقيت نصابة».

وذكرت تحريات الأموال العامة أن أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، وآخرين، اتهموا حاصلة على دبلوم ومقيمة بدائرة المركز بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون أسفرت التحريات عن صحة الواقعة.

ممارسة نشاط إجرامي

وتبين قيام المتهمة بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الدواجن والأعلاف مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقـانون، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (470 ألف جنيه) من الشاكين وتوقفها عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد المبالغ المالية.

المتهمة تعترف بارتكاب الواقعة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمة للنيابة التى تولت التحقيق.