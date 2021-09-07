محامي مستريحة المنوفية: محكوم عليها في 23 قضية

أكد «عادل العربي»، محامي «أم عبده»، المعروفة إعلاميا باسم مستريحة المنوفية، خلال جلسة الاستئناف على أحكام حبسها المنعقدة اليوم، أن المتهمة صدر بحقها 8 أحكام بالحبس كل حكم لمدة 3 سنوات، كما صدر عليها 15 حكما في قضايا، غيابيا، فضلا عن البراءة في عدد 6 قضايا.

وأضاف «العربي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أنه طلب أثناء المحاكمة اليوم في الاستئناف، شهادة اثنين من الشخصيات العامة من محافظة المنوفية، رافضا ذكر أسمائهم، لافتا إلى أن تلك الأسماء ترددت على لسان موكلته وقد تغير مسار القضية التي شغلت الرأي العام.

نصب مستريحة المنوفية علي المتهمين والقبض عليها في قنا

وشهدت مدينة الباجور قبل عدة أشهر تورط سيدة تدعي «هالة»، وشهرتها «أم عبده»، في جمع مبالغ مالية تتعدى مليار جنيه وفرارها هاربة، دون معرفة أي تفاصيل عنها، وتمكنت قوات الأمن في محافظة قنا من القبض عليها بعد مشاجرة بينها وبين ضحاياها الذين استطاعو الوصول إليها .

ضحايا مستريحة المنوفية: حررنا ضدها محاضر بعد هروبها مع أسرتها

وأكد عدد من ضحايا مستريحة المنوفية، لـ«الوطن»، أنها أوهمتهم أنها تعمل في تجارة الماشية والدواجن لإغرائهم على توظيف مدخراتهم، وكانت تصرف أرباحا تقدر بمبلغ 100 ألف جنيه شهريا على كل مليون جنيه، مؤكدين أنهم حرروا محاضر نصب ضدها بعد فرارها هي وأفراد أسرتها عقب جمع الأموال الطائلة.

مستريحة المنوفية جمعت ما يزيد عن مليار و100 مليون جنيه

وأكد عادل العربي محامي مستريحة المنوفية، في تصريحات سابقة أن المتهمة جمعت مبالغ تزيد عن مليار و 100 مليون جنيه، وبعد القبض عليها تحاول التصالح معهم بدفع جزء من المبالغ المالية حصلت عليها من المجني عليهم في مركز الباجور بمحافظة المنوفية .