حبس عامل 10 سنوات قتل ابن زوجته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لعامل قتل ابن زوجته أثناء محاولته الدفاع عن والدته بعد تعدي المتهم عليها بمركز بلبيس.

الأمن يتلقى بلاغًا بمصرع طفل على يد زوج والدته

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغًا من ربة منزل، 27 عامًا، مقيمة ببندر بلبيس، تتهم فيه زوجها «محمد.ط.ا»، 28 عامًا، عامل، بالتعدي على طفلها «سعيد.ع.س»، 5 سنوات، ابنها من زوجها الأول، بالضرب وإصابته بفقدان الوعي ونزيف حاد بالمخ، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

الزوج كان يضرب زوجته والطفل حاول إبعاده عن والدته

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس برئاسة الرائد إسلام عواد رئيس مباحث المركز وقت حدوث الواقعة، وتبين أن الزوج تشاجر مع زوجته بعد عودته من العمل لتأخرها في إعداد الطعام، فحدثت بينهما مشاجرة، تعدى خلالها عليها بالضرب، وحاول الطفل المتوفي إبعاده عن والدته، إلا أن الزوج تعدى عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في المخ وفقدان الوعي وهبوط في الدورة الدموية، وتم نقله لمستشفى بلبيس المركزي إلا أنه توفي فور وصوله.

القبض على المتهم

وتمكن ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الجريمة وبعرضه على النيابة العامة مثّل الجريمة أمامها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4444 لسنة 2021، وأحالته لمحكمة جنايات الزقازيق وبعد عدة جلسات أصدرت حكمها المتقدم.