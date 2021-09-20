محافظ الشرقية: افتتاح 5 مشروعات في العاشر من رمضان بتكلفة 67 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاعي الشباب والرياضة والأبنية التعليمية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 67 مليون و600 ألف جنيه، ضمن 109 مشروعات تنموية وخدمية بنطاق المحافظة بتكلفة ملياري جنيه، من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في التنمية المستدامة.

مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية

وأوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية شهد الانتهاء من إنشاء مدرسة في المجاورة الرابعة بالحي 31 للتعليم الأساسي بعدد 44 فصلا وتكلفة 9 ملايين و 300 ألف جنيه، ومدرسة مركز الحي الخامس عشر الثانوية بعدد 42 فصلا وتكلفة 19 مليون جنيه، ومدرسة المحور الشرقي للخدمات الثانوية بنين بعدد 42 فصلا وتكلفة 25 مليون جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بالمجاورة 97 بالحي الخامس عشر بعدد 44 فصلا وتكلفة 11 مليون و300 ألف جنيه، لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

إنشاء ملعب قانوني بنادي الصفوة

وأضاف المحافظ أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إنشاء ملعبا قانونيا بنادي الصفوة الرياضي بتكلفة 3 ملايين جنيه وذلك بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.