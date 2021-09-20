محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة مكبرة مساء أمس، بالتعاون مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والسيارات الخرده بمناطق «الزراعة وتل بسطه وعمارات الكوكاكولا وشارع الجيش والصيادين»، بمدينة الزقازيق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ولإعادة الطابع الحضاري والمظهر الجمالي للمدينة.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الباعة

وشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الباعة بالطريق والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الإنضباط للشارع.

رفع تراكمات القمامة

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة المتابعة المستمرة للنوبتجية المسائية لأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لمواجهة الأمراض والأوبئة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم

وخلال جولته بالشارع التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم مؤكداً أهمية التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمه لهم.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً بكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة آداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والتأكد من تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة الإنضباط للشارع.

رافق المحافظ في الحملة سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.