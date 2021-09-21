يوسف عثمان يعيش حالة من النشاط الفني: «بصور فيلم ومسلسلين»

يعيش الفنان يوسف عثمان حالة من النشاط الفني، حيث انتهى من تصوير فيلم «ريستا»، مع المخرج أحمد يسري، والموسم الثاني من مسلسل «وادي الجن»، للمخرج حسام الجوهري، و«الغرفة 207»، عن رواية الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

يوسف عثمان يجسد نفس شخصية محمود حميدة في مرحلة الشباب بـ«ريستا»

قال الفنان يوسف عثمان، أنه انتهى من تصوير فيلم «ريستا»، منذ حوالي شهرين أو ثلاثة شهور، وعن تفاصيل دوره في الفيلم، أوضح: «أنا والفنان محمود حميدة نقوم بتجسيد شخصية واحدة في الفيلم، ولكن دوري أنا يتلخص في مرحلة الشباب من هذه الشخصية».

وعن تحضيراته للشخصية أشار يوسف عثمان في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى أنه لا يقوم بتقليد محمود حميدة ولكن يأخذ تفاصيل شخصيته من خلال مشاهدته لبرامج وأفلام عديدة له، قائلا:«الكواليس جميلة»، لافتاً في حديثه عن موعد عرض الفيلم: «الفيلم سيعرض قريباً».

يوسف عثمان يكشف تفاصيل الموسم الثاني من «وادي الجن»

أوضح الفنان يوسف عثمان، أن المسلسل يدور في إطار الرعب والمغامرة والتشويق «عالم فانتزايا»، وهو يقوم بتجسيد شخصية تدعى خالد، قائلاً: «لم أقم بتقديم شخصية كوميدية صرفة قبل ذلك، وسعيد جدًا بخوضي هذه التجربة، ولدي مساحة كبيرة للارتجال في إطار الشخصية».

وأشار الفنان يوسف عثمان، إلى أن عدد حلقات الموسم الثاني من لمسلسل سيكون 7 حلقات فقط، وسيتم عرضه قريباً على منصة (فيو).

ويشارك الفنان يوسف عثمان، في مسلسل «الغرفة 207»، عن رواية أحمد خالد توفيق، قائلاً: «المسلسل 10 حلقات، وبه العديد من الممثلين ومنهم محمد فراج، ومراد مكرم، وعدد كبير من الفنانين»، موضحًا أن المسلسل عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، به العديد من الشخصيات، لأن كل حلقة لها الحدوته الخاصة بها، كما يدور المسلسل في زمن الستينيات.

وأكد الفنان أن بدء المسلسل سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين، وعبر عن رأيه في اتجاه الفن لتقديم أعمال رعب ودراما قائلًا: «قديمًا، كان الجمهور المصري لا يتقبل أفلام الرعب، ولا يتوقف الأمر على ذلك فحسب بل يسخر منها أيضًا، ولكن حاليًا بدأت الصناعة المصرية تقديم أعمال رعب جيدة تليق بالمشاهد، مثل (الفيل الأزرق)، فتشجع المنتجين وصناع الأفلام، مما أدى إلى إبراز قدراتهم وإمكانياتهم الجيدة لصناعة مثل هذه الأفلام، وقصص الرعب».