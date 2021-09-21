الفاتحة ودقيقة حدادا على روح المشير بمؤتمر شباب القرية في بني سويف

استهل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المؤتمر الثاني لشباب القرية بمجلس قروي «اقفهص»، بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي توفي صباح اليوم.

وتوجه المحافظ بتحية إعزاز وإجلال وتقدير للفقيد القائد الوطني، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة البطل الذي كان نموذجا وقدوة نستلهم منها جميعا مواصلة العطاء والعمل والتفاني والإخلاص في حب الوطن، مشيراً إلى أن الوطن فقد، اليوم، رجلا من أبرز رموز العسكرية المصرية، ممن وهبوا حياتهم لوطنهم، وأن مسيرته الوطنية المميزة خير دليل على ذلك، باعتباره بطلا من أبطال انتصارات السادس من أكتوبر التي أعادت لمصرنا كبريائها وللوطن العربي بأكمله شموخه وثقة أبنائه في قدرتهم على تحقيق الانتصارات.

محافظ بني سويف يفتتح المؤتمر الثاني لشباب القرى بالفشن

ومن المقرر أن يفتتح المحافظ جلسات المؤتمر الثاني لشباب القرى، والذي يحضره الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، و محمد جبر معاون المحافظ، وحمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن، و«طه أبو الناظر، وعبير جمال»، بمجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجلس القومي للمرأة.

ويتضمن المؤتمر جلسة حول «الوعي المجتمعي وأنواع وأشكال التعصب وطرق مواجهته»، فيما تتناول الجلسة الثانية استعراض أهم المشاكل الجماهيرية التي تواجه أهالي مجلس قروي «اقفهص»، وعرض توضيحي عن حجم الجهود والمشروعات المنفذة على أرض مركز ومدينة الفشن، بينما تختتم فعاليات المؤتمر بفقرة تحت عنوان «اسأل المحافظ»، والتي يقوم خلالها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالرد على تساؤلات ومطالب أهالي مجلس قروي اقفهص.