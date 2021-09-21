مصرع عامل بناء سقط من الطابق الرابع في الشرقية

لقي عامل مصرعه، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي في المخ وكسر بقاع الجمجمة، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

الأمن يتلقى بلاغًا بمصرع عامل سقط من علو

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للعميد ياسر زكي مأمور مركز شرطة بلبيس، بمصرع «ح.م.ع»، 52 عامًا، ويعمل عاملًا باليومية في المعمار، ومقيم بأنشاص الرمل بدائرة المركز، إثر إصابته بنزيف داخلي في المخ وكسر بقاع الجمجمة لسقوطه من علو.

تحريات المباحث: العامل سقط من الطابق الرابع أثناء العمل

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم محمد فؤاد رئيس المباحث، لفحص البلاغ، وتبين أن العامل المتوفي كان يعمل في مجال البناء وسقط من الطابق الرابع على كتلة من الأسمنت أثناء عمله بأحد المنازل ناحية «بساتين الإسماعيلية»، التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة وفقدان الوعي.

محاولة إسعاف المتوفي بعد إصابته

وتجمّع أهالي قرية «بساتين الإسماعيلية»، أمام منزل أحد الأهالي عقب سقوط العامل من الطابق الرابع، وجرى نقله بواسطة سيارة إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم، ثم تحويله إلى مستشفي مشتول السوق إلا أنه توفي لعدم استقرار حالته.

تحرير محضرا بالواقعة ومفتش الصحة يؤكد عدم وجود شبهه جنائية

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة استدعت شهود العيان ومفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان سبب الوفاة، وبفحص الجثة وتوقيع الكشف الطبي عليها تبين عدم وجود شبهه جنائية، وتم التصريح بالدفن.