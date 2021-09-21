المفوضين توصي برفض دعوى طالب جامعة حلوان المتهم بالتحرش 

أوصى تقرير قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين، وكيلا عن أحد الطلاب، التي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان، برسوب موكله في العام الدراسي 2019/2020، على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.

ضبط المدعي في وضع مخل بالجامعة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، جامعة حلوان في العام الجامعي 2020/2019، ونسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل حرم الجامعة، وعليه صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بتوقيع عقوبة الفصل من الكلية، وتظلم المدعي من قرار مجلس التأديب المذكور، وجرى إحالة الأمر إلى المجلس الاستئنافي والذي أصدر قراره بقبول الاستئناف، بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي والاكتفاء باعتبار الطالب راسبًا في جميع مواد العام الجامعي.

الطالب لم يرتض وطعن على قرار رسوبه

وإذ لم يرتض المدعي بالقرار الطعين فأقام دعواه الماثلة بغية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القران الطعين، وحيث إنه يستبين من مطالعة محضر التحقيق الذي جرى إجراؤه مع المدعي بأنه أقر بما نسب إليه بشأنه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي ولم ينكر حدوث الواقعة ونسبتها اليه بل أقر بفعلها، فضلا عن اعتراف وإقرار زميلة المدعي المشاركة معه في الواقعة المذكورة بحدوثها، وذلك وفقا لما ثبت في محضر التحقيق الذي جرى إجراؤه معها.

تأييد قرار الرسوب ومجازاة المدعي

وكانت هذه المخالفة تستوجب مجازاة المدعي عنها باعـتبارها إخلال بحسن السير والسلوك داخل الجامعة على النحو المنصوص عليه بالمادة 124 من اللائحة المشار إليها، وصدر القرار المطعون عليه بعد إجراء التحقيقات اللازمة ومن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الوارد به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر قائمًا على سببه المبرر له متفقا مع صحيح حكم القانون، الأمر الذي لا مناص معه من التقرير برفض الدعوى.