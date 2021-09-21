السيسي يصل إلى مسجد المشير للمشاركة في جنازة «طنطاوي»

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مسجد المشير، ليتقدم جنازة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

الرئيس السيسي ينعى المشير طنطاوي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعى اليوم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وكتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن، إنّه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر».

وأضاف الرئيس: «عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان»، مختتمًا: «بسم الله الرحمن الرحيم (مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا)، صدق الله العظيم».

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات قومية تنموية في شبه جزيرة سيناء: «بقدم التعازي في بطل من أبطال مصر ورجل من رجال مصر المخلصين جدا جدا، المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي».

حداد على روح المشير طنطاوي

وتابع الرئيس: «المشير توفي اليوم في ذكرى وفاة بطل آخر من أبطال مصر وهو الزعيم أحمد عرابي، وأعلنّا الحداد الرسمي الوطني وأطلقنا اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهايسكتب العسكرية، تقديرا واحتراما لدور الرجل العظيم بمصر».