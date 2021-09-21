الخطيب: الرئيس السيسي قدم أصدق شهادة تبرئ المشير طنطاوي من الدماء

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم شهادته اليوم كشاهد عيان حقيقي، كان مسؤولا كبيرا ومتصلا بالأحداث، وعندما يقول اليوم إن المشير محمد حسين طنطاوي بريء من الدماء وقدم نفسه وجاهد من أجل الحفاظ على الدولة المصرية في ذلك الوقت، فهي أصدق شهادة من الممكن أن تقدم إلى هذا الراحل، شهادة مسؤول كبير تولى السلطة، وكان آنذاك مسؤولا رفيعا في الدولة، ويقدم شهادة من باب أنه كان مسؤولا وكان يعي ما يقول.

المشير طنطاوي كان عظيما قديرا ورحل في يوم عظيم

وأضاف «الخطيب»، خلال اتصال هاتفي بقناة extra news، اليوم الثلاثاء، «عندما نرى كيف انهارت دول حولنا ودول معنا مرت بنفس الأزمات ندرك قيمة هذا الرجل الذي حافظ على المؤسسة العسكرية التي حافظت بدورها على الدولة، هذا الرجل كان عظيما قديرا ورحل في يوم عظيم أيضا، حيث أشار الرئيس السيسي أن وفاة المشير طنطاوي تواكبت مع وفاة قائد عظيم في تاريخ الأمة المصرية».

المشير طنطاوي كان مشاركا ومقاتلا في حرب 67

وتابع: «المشير طنطاوي كان مشاركا في حرب 67 ومقاتلا وحافظ على الدولة المصرية، وكان يحب القوات المسلحة وكان زاهدا في كل شيء، فالحياة الشخصية للمشير طنطاوي لمن يعرفها كان زاهدا ولا يحب المناصب ويحب بلده حبا جما، وذكر ذات مرة أنه لن يسمح بسقوط الدولة المصرية مهما كلفه ذلك من الأمر».

وواصل: «ولعل حديث الرئيس السيسي اليوم عن ذكر ما قاله له بأنه يحمل في يده جمرة، هذا يؤكد أن الرجل كان صادقا، وعندما ذهب عن السلطة وأقيل بطريقة معروفة حافظ على الدولة، وكان يريد أن يستتب الأمن في البلاد، وأن تقوم مصر من عثرتها التي جرت من جراء الفوضى عقب ثورة 25 يناير».

المشير طنطاوي لم يتحدث عن تاريخه

واستكمل: «المشير طنطاوي لم يتحدث عن تاريخه وشارك في تسليم السلطة في 2012 دون أي مشاكل جرت، وإن أردنا أن نعرف قيمة الرجل الحقيقية وكيف حافظ على بلاده يجب أن ننظر إلى البلدان الأخرى التي مرت بنفس التجربة التي مرت بها مصر».

نجني ثمار حفاظ المشير طنطاوي على استقرار الدولة

وأردف: «نحن نجني ثمار حفاظ المشير طنطاوي على استقرار الدولة ومؤسسات الدولة، ولم ينزلق في عنف، وكل ذلك جرى على يد هذا الرجل».