وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر الوكالة الفرانكوفونية برومانيا

غادر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى العاصمة الرومانية بوخارست؛ للمشاركة في فعاليات مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تنظمه الوكالة الجامعية الفرانكفونية «AUF» بجامعة بوليتينيكا بالعاصمة الرومانية بوخارست، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وتكريمًا لتمثيل مصر في مجلس إدارة الوكالة لأول مرة منذ إنشائها، اختير الدكتور خالد عبدالغفار على رأس الوزراء المشاركين لإلقاء كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية حول التعاون القائم بين مصر والوكالة الفرانكوفونية.

فعاليات المؤتمر تبدأ غدا الخميس

وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد الجلسة الوزارية يوم 22 سبتمبر لعدد من وزراء التعليم العالى للدول المشاركة، وسيتم خلاله مناقشة الاستراتيجية والخطط المستقبلية للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وكذلك التحديات ذات الأولوية التى تواجه التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تتضمن الفعاليات عرض الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية، والذي سيتضمن اجتماع الدورة الثامنة عشر للجمعية العامة للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، والتى تعقد كل 4 سنوات، كما سيتم الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة 2021 ـ 2025، إضافة إلى الاحتفال بالعيد الستين لتأسيس الوكالة.

وتشمل محاور المؤتمر الدعم السياسي والعلمي لصالح الفرانكوفونية، والتي تهدف إلى المعرفة العلمية والقدرة على التطوير، وإيجاد حلول مبتكرة للدول، وكذلك المشاركة فى التنمية الشاملة فى إطار متعدد وداعم، فضلاً عن دعم التعاون الدولي والشراكة فى المجتمع الفرانكوفوني، بالإضافة إلى حشد الخبرات الفرانكوفونية والترويج لها حول العالم.

معلومات عن الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

جدير بالذكر أن الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF أنشئت عام 1961، وتعد أولى المنظمات الجامعية فى العالم، حيث تضم أكثر من 1000 مؤسسة عضوًا فى 118 دولة، كما أنها تعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المباشرة للقمة الفرانكوفونية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمي، وتتمثل مهمتها فى تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة.