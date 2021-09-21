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وزير التعليم العالي ينعى المشير طنطاوي: رجل مخلص ورمز عسكري

كتب:

الوطن
11:52 ص | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
المشير محمد حسين طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتتقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأسرته ولأسرة القوات المسلحة بخالص العزاء، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته.

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن مصر فقدت رجلاً مخلصاً وأحد رموزها العسكرية، وبطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، فضلاً عن توليه مسؤولية إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة؛ بهدف الحفاظ على استقرار الوطن.

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