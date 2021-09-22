حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 22-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بقدرته على تحدي الصعاب التي تقف عائقا بينه وبين تحقيق أحلامه وأهدافه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا ويساعدك على تحقيق تفاهم أفضل مع من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.