حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من أشهر صفات مواليد برج الحوت، أنهم لديهم عاطفة شديدة للغاية ويحبون التعاون مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي المال، ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على التعبير عن مشاعرك ببلاغة ووضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سلوى خطاب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.