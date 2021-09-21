حظك اليوم الثلاثاء 21-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن حظك اليوم، الذي يتغير بسبب حركة النجوم والكواكب، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجا، إذ تمر خلالها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وتنقسم إلى أبراج، هوائية وترابية ومائية ونارية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 21-9-2021 على الصعيد المهني

الشمس في منزل العمل تجعلك أكثر نشاطا ويقظة وإصرارا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في برجك يحفزك ويمدك بالسحر والجاذبية وتلفت أنظار الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 21-9-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي الصحة وقد يجعلك ذلك تشعر بانخفاض طاقتك وعليك ألا تتحامل على نفسك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الثور 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان، وعليك أن تتعامل بهدوء كي تستطيع مواصلة المسيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-9-2021 على الصعيد المهني

الشمس في وضع معاكس وعليك أن تتجنب العناد وتبتعد عن المغامرة.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء واليوم مثالي لعقد لقاءات موفقة وقبول ما يوجه لك من دعوات.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الإعلامي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 21-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج السرطان 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تعتني بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 21-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعوك للمغامرة وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم برج الأسد 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ مما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مايا نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 14 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 21-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة في قراراتك المهنية والمالية والتجارية.

حظك اليوم برج العذراء 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك ويمدك ذلك بالإرادة والحماس والإصرار على تحقيق رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 21-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج الميزان 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 21-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ بمنزلي الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وإذا تعطلت أمور أو تحركت ببطء فاصبر ولا تتذمر.

حظك اليوم برج العقرب 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس ببرجك تساعدك أن تكسب الإعجاب، فقط لا تتحدث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 21-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

حظك اليوم برج القوس 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تُظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل على الحب في المقابل.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان الراحل طلعت زكريا، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 21-9-2021 على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بما عليك من واجب.

حظك اليوم برج الجدي 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يثير الخلافات وعليك أن تصبر لثلاثة أيام حتى تتحسن الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 21-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمال وللنشاطات الاجتماعية.

حظك اليوم برج الدلو 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب جيرارد بيكيه، ويوافق تاريخ ميلاده 2 فبراير

حظك اليوم برج الحوت 21-9-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي المال، ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم برج الحوت 21-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على التعبير عن مشاعرك ببلاغة ووضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سلوى خطاب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.