علاء عابد يستقبل وفد مجلس النواب الأردني بمقر البرلمان العربي

استقبل النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، اليوم، وفدًا من مجلس النواب الأردني برئاسة الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردني، وذلك بحضور اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي والنائبة شادية خضير عضو البرلمان العربي.

وفي بداية الاجتماع ، نقل «عابد» للوفد الأردني تحيات عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مؤكدًا على اعتزاز البرلمان العربي بهذه الزيارة، خاصة في ضوء المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة الأردنية الهاشمية لدى البرلمان العربي.

تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك

وشدد «عابد» على أن المملكة الأردنية الهامشية تعد من الدول الرئيسية والمحورية في منظومة العمل العربي المشترك وفي المنظومة الإقليمية، مثمنًا السياسات الحكيمة للملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ودوره الكبير في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.

كما أكد نائب رئيس البرلمان العربي على تقدير البرلمان العربي للجهود الكبيرة التي يقوم بها العاهل الأردني تجاه القضية الفلسطينية، والدفاع عن المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها الأقصى والقدس الشريف، وذلك في ظل الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، مشددًا على أن البرلمان العربي سيظل داعم بشكل دائم لكافة القضايا التي تهم المملكة الأردنية وتخدم مصالح شعبها، ومصالح الشعوب العربية بشكل عام.

وأشار نائب رئيس البرلمان العربي إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبرلمان تعمل على إيلاء الجانب الإعلامي اهتمامًا كبيرًا، من خلال تبني استراتيجية إعلامية جديدة وفق متطلبات العمل الإعلامي الحديث.

«الزيود»: البرلمان الأردني عضو فاعل في البرلمان العربي

من جانبه، وجه رئيس الوفد الأردني الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة بمجلس النواب الاردني، الشكر إلى البرلمان العربي على الجهود الكبيرة التي يقوم بها مؤخرًا تحت برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، مؤكدًا أن البرلمان الأردني عضو فاعل في البرلمان العربي .

ودعا «الزيود» إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية على المستوى الثقافي ورفع الوعي الوطني والفكري وتبني خطاب إعلامي عربي موحد، لمواجهة الفكر المتطرف، ونشر الفكر المستنير حتى يكون هناك وعي كامل لدى الشعوب العربية بالمصلحة الوطنية والعربية بشكل عام، قائلا: « نعول على البرلمان العربي في توحيد الخطاب الإعلامي العربي، لكي يكون قادرا على مواجهة التحديات الراهنة وتلبية تطلعات المواطن العربي».

ومن جانبه، أكد اللواء طارق نصير على المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة الأردنية الهاشمية لدى الشعوب العربية، ولدى الشعب المصري بشكل خاص، لاسيما في ضوء التوافق وتقارب الرؤى بين البلدين تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية دور الإعلام في الوقت الحالي على كافة المستويات، وضرورة أن يكون على قدر المسئولية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وبدروها، أكدت معالي النائبة شادية خضير على الدور التاريخي والرائد الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعبًا، تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني، باعتباره العامل الرئيسي الذي يمثل قودة دفع للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.