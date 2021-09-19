أمين «حماة الوطن»: عضوية البرلمان العربي تكليف كبير ومسؤولية

ثمن اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، مشاركته كعضو وحيد ومشترك عن البرلمان العربي ومجلس الشيوخ.

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن، خلال استقبال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، على سعادتة الكاملة بعضوية البرلمان العربي، التي اعتبرها تكليف كبير ومسؤولية، للاهتمام والدراسة، والعمل على رفع الشأن العربى في كل المناحي ذات الإطار المشترك بالدول العربية، سواء سياسيا أو مجتمعيا أو اقتصاديا بحسب بيان صدر عن الحزب اليوم.

العمل العربي المشترك

وأشاد اللواء طارق نصير، بالاستراتيجية المتنوعة التي يدعمها عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدعم العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، وذلك في إطار دبلوماسية واضحة، تتبنى القضايا العربية، وتضعها في الإطار الصحيح عند طرحها على المحافل الدولية.

ووجه عضو البرلمان العربي، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على إدارته الحكيمة لمجلس الشيوخ، ومدى فخر جميع الأعضاء بهذه القيادة المتميزة والمتعاونة في آن واحد.

حقوق الإنسان

كما وجه الشكر، للنائب الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي على المجهود الكبير في إدارة البرلمان الذي يتسم بالإيجابية، والقدرة والاحترافية، خاصة في إدارة العديد من القضايا والملفات الهامة للوطن العربي، التي تركت أكبر الاثر على الشعوب العربية، ومنها ملف «حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية» و«قضية المغرب مع اسبانيا»، والمشاركة مع البرلمان الدولي، والشراكة في عدة ملفات، من أهمها «مكافحة الإرهاب»، وأيضا العديد من الإنجازات للبرلمان العربي، فضلا على تقدير رئيس البرلمان العربي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه الدائم للبرلمان العربي.