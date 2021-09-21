«البرلمان العربي» ناعيًا المشير طنطاوي: ساهم في صناعة أعظم بطولات التاريخ المصري

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وحكومة وشعب مصر، في وفاة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وأحد رموز الجيش المصري العظيم، وذلك بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والكثير من الجهود والإسهامات الوطنية المخلصة.

المشير ساهم في صناعة أعظم بطولات التاريخ المصري

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الفقيد الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة وطنه، وكان من الأبطال الذين ساهموا في صناعة أعظم البطولات في التاريخ المصري والعربي وهي حرب أكتوبر المجيدة، وكان على قدر المسئولية الوطنية في كل المواقف والأزمات.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض.