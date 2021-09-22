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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 22-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:04 ص | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بقدرته على إخفاء أسراره حتى عن الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

اليوم تبدو متعطشا للتغيير، لكن الوقت غير ملائم لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

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