سمير صبري عن شائعة وفاته: «بحاول مسمعهاش.. صحتي بومب وبصور برنامجي»

نفى الفنان القدير سمير صبري، الشائعات المتداولة عن وفاته، التي أثارتها الفنانة مديحة حمدي، بعدما نشرت خبر وفاته على صفحتها عبر فيس بوك، وقال سمير صبري في تصريحات لــ«الوطن»: «أنا زى الفل، وبسجل دلوقت في ماسبيرو حلقات جديدة من برنامجي، وإشاعة وفاتي بحاول أعمل إني مش سامعها، علشان مبحبش أتضايق، وصحتي زى البومب الحمد لله».

مديحة حمدي تعتذر لسمير صبري

وكانت الفنانة مديحة حمدي، اعتذرت على الشائعة التي نشرتها وكتبت: «أيها المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم فى أخبار كاذبة تأثر فى الأرحام والزملاء.. أسفة جدا جدا الأخ والزميل الرائع سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد.. وفعلا هذا درس لي شخصيا، أن أتحرى الدقة والصدق فى الخبر، قبل أن أعلق.. ومرة أخرى أسفة جدا جدا سمير صبري، دمت لنا ولجمهورك ومحبيك».

مدير أعمال سمير صبري ينفي وفاته: صحته كويسة

وكان يوسف محمد، مدير أعمال سمير صبري، قال لـ«الوطن» إن الفنان بخير وصحته جيدة، مشيرا إلى أن هاتفه المحمول ليس معه نظرا لانشغاله بتصوير حلقات من برنامجه، ما جعل بعض أصدقائه وأحبائه يقلقون لعدم تمكنه من الرد عليهم، مؤكدا أن سمير صبري بخير وصحته جيدة.

وكانت الفنانة مديحة حمدي، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان سمير صبري، الأمر الذي تسبب في إثارة حالة من القلق لدى جمهور الفنان القدير وأصدقاءه بالوسط الفني، وظّل هاتف سمير صبري، منذ انتشار هذا الخبر، مشغولًا لفترة طويلة، بسبب تهافت الاتصالات عليه للاطمئنان.

وأعتذرت الفنانة مديحة حمدي، عن نشرها شائعة الفنان سمير صبري، مشيرة إلى أنها حذفت هذا الخبر المزعج من على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك».