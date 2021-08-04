سمير صبري يحكي كواليس اكتشافه زواج شريهان: «لبست جوزها شبشب قدامي»

«شريهان هى القنبلة الجديدة التى ستنطلق بدلًا من فيروز»، بهذه الكلمات وصف المخرج حسين الإمام الصغيرة شريهان في بدايتها بعالم الفن، حسب ما ذكر الفنان سمير صبري في مذكراته «حكايات العمر كله».

سمير صبري عن شريهان: تمنت أن نقدم فيلمًا استعراضيًا

وحكى الفنان سمير صبري في مذكراته عن عدة لقاءات جمعته والفنانة شريهان سواء في حفلات أو مهرجانات داخل مصر وخارجها: «في إحدى الحفلات غنيت أغنية فين قلبي لمحمد فوزي، ورقصت أمامي شريهان، وصفق الحضور طويلًا، ووقتها قالت لي أتمنى أن أقدم معك فيلمًا استعراضيًا».

شريهان رفضت فيلم «علاقات مشبوهة» بسبب زواجها

وتابع: «في أمريكا بمهرجان سياحي وفي حضور عدد من نجوم الفن منهم فريد شوقي وكمال الشناوي وليلى طاهر وإسعاد يونس، دعانا المخرج مصطفى العقاد صاحب فيلم الرسالة للعشاء في منزله، وقدمت عدة أغنيات ورقصت شريهان أمامي وأعجب الجميع بالفقرة، حتى أن مصطفى العقاد قال: «لو لم أكن أخرج أفلامًا تاريخية، كنت سأخرج لكما أنت وشريهان فيلمًا استعراضيًا»، بينما قال فؤاد المهندس «أنا لازم أعمل مسرحية استعراضية مع شريهان وسمير صبرى».

واستطرد: «أثناء الإعداد لإنتاجي فيلم «علاقات مشبوهة» اقترحت منح دور البطولة لشريهان، وبالفعل أخذت السيناريو لمنزلها، واستقبلتني بالقبلات والترحاب، وكانت مهتمة جدًا بالرواية، وأثناء جلسة سيناريو في فيلتها، رن جرس الباب فجأة، ودخل علاء الخواجة، وجلس بجانبنا».

وأضاف: «واختفت شريهان لتعود بـ«شبشب» وضعته تحت قدم علاء الخواجة، اندهشت من الموقف ولكن لم أعلق، وأثناء العشاء لاحظت أن تصرفاته ليست تصرفات ضيف، استفسرت من شريهان عن الموضوع، فقالت: «احنا حبينا بعض في أمريكا وتزوجنا»، باركت لها، وتركتها بعد أن حددت موعد بدء تصوير الفيلم، وقبل التصوير بيوم أبلغني مدير أعمالها باعتذار شريهان وسفرها إلى لندن مع زوجها».

يشار إلى أن الفنانة شريهان عادت مؤخرا إلى عالم التمثيل بعد غياب لنحو 12 عامًا منذ أخر أفلامها «العشق والدم» الذي عرض عام 2002 لتختفي بعدها تمامًا عن الأضواء والشهرة، لتعود في عام 2021 بمسرحية «كوكو شانيل» التي تعرض عبر منصة «شاهد vip» الإلكترونية والتي تم تصويرها عام 2019، وتصدرت «شريهان» محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، إثر احتفاء الجمهور بعودة أيقونة الاستعراض للفن من جديد.