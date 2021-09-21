«بايدن»: التزامات إضافية لمكافحة وباء كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب باردة، وإدراته ملتزمة بتوجيه العالم نحو مستقبل أكثر سلما، مشيرا إلى أن بلاده ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي الإيراني في حال تصرفت طهران بالمثل.

وأكد الرئيس الأمريكي، في هذا السياق، أن استخدام القوة يجب أن يكون الخيار الأخير وليس الأول لحل مشاكل العالم، مؤكدًا أنه يجب أن نحترم ميثاق الأمم المتحدة، وإدانة الانتهاكات فى إثيوبيا، ومناطق أخرى تشهد صراعات قبلية وإقليمية.

«بايدن»: الولايات المتحدة ستستخدام القوة عند الضرورة

وأشار الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة عند الضرورة لحماية مصالحها، كما أنها ستواجه وترد على أي هجمات سيبرانية تستهدفها.

وقال «بايدن» إن الجميع يعاني من أزمة المناخ العابرة للحدود والتي تهدد البشرية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستضاعف جهودها المالية الدولية في إطار مكافحة التغير المناخي.

الرئيس الأمريكي: خسرنا كثيرا في مواجهة الوباء

وفيما يتعلق بوباء كورونا، قال الرئيس الأمريكي خسرنا كثيرا في مواجهة وباء كورونا، كاشفا عن أن الولايات المتحددة ستعلن الأربعاء التزامات إضافية في إطار مكافحة وباء كورونا، مشيرا إلى أنه يجب التوصل لآلية جديدة لمواجهة التهديدات الصحية والأوبئة.

وأعاد الرئيس الأمريكي التأكيد على موقفه من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو الخيار الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

نهاية 20 عامًا من النزاع

وفيما يتعلق بأفغانستان، قال بايدن أنهينا 20 عامًا من النزاع والوجود العسكري في أفغانستان، ونفتح صفحة الدبلوماسية في أفغانستان، « في الوقت نفسه علينا أن نواجه خطر الإرهاب»، مضيفا: «سنعمل مع شركائنا وحلفائنا لمواجهة التحديات الجماعية، وأعدنا التأكيد على تحالفنا مع الناتو».