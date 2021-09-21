تفاصيل أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، جرى الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.

إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة الهجرة خلال مشاركتها في فاعليات ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والذي ينعقد في الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجراءات إصدار الوثيقة

وأضافت الوزيرة أنه جاري بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، من بينها شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق على الجوانب المالية لعملية التحصيل، بالإضافة إلى مُدارسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج البلاد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة تسمح لهم بتجديدها من الخارج.

«الهجرة»: الوثيقة استجابة لطلبات المصريين

كما أكدت وزيرة الهجرة أن تلك الوثيقة الاختيارية جاءت استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، موجهة خالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية، على التنسيق والتعاون المثمر لإخراج هذه الوثيقة التأمينية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها لحضور ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين، موضحة أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدا في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة.

إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة

وفي ختام كلمتها، لفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن وزارة الهجرة عملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

تكريم وزيرة الهجرة ومنحها درع ملتقى شرم الشيخ السنوي

وعقب ختام الجلسة، قام الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتكريم وزيرة الهجرة ومنحها درع ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين.

وافتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية ودكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فعاليات الملتقى السنوى الثالث للتأمين والمؤتمرات السابع والعشرون للاتحاد الافروأسيوى للتأمين، بمدينة شرم الشيخ وبحضور 1000 مشارك من مختلف دول العالم ويستمر في الفترة من 19 وحتى 22 من الشهر الجاري.