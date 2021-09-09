وزيرة الهجرة تلتقي بالضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل في التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج وزوجاتهم الملتحقين بالدورة رقم 46 لإعداد الملحقين العسكريين، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسي العسكري، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

استهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء، باستعراض إنجازات الدولة في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الجمهورية الجديدة، وما يحققه الوطن من تطوّر ومعدلات تنفيذ غير مسبوق في جهود التنمية بالتوازي مع بناء الإنسان وهذا ما يجعلنا كأعضاء الحكومة نعمل ونبذل كل الجهود لتحقيق المزيد من الجهود وتخطي كل التحديات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنَّ القيادة السياسية دائماً ما ترجع الفضل للشعب المصري الذي تحمل كل التحديات، مؤكّدة أنَ العمل سوياً هو السبيل الوحيد لتنمية وطننا، مشيرة إلى أنَّ المصريين بالخارج لهم دورها خلال المرحلة الماضية والحالية.

تضمن اللقاء، محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ووجهت وزيرة الهجرة، الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها جهود الوزارة ونشر الوعي الفكري والثقافي للعسكريين، وحرصها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج من يمثل مصر بصورة مشرفة، مؤكّدة أهمية دور المرأة المهاجرة في الخارج، وكذلك زوجات الملحقين اللاتي يعتبرن خير ممثل للوطن وانعكاساً للعصر الذهبي الذي تحياه المرأة بتولي العديد من المناصب الرسمية بالدولة والثقة التي توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية.