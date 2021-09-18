وزيرة الهجرة تتابع وفاة مواطن في إيطاليا وإعادته إلى مصر: من ذوي الهمم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها وبعد معرفتها بواقعة وفاة المواطن المصري، إسلام عيد أحمد، البالغ من العمر 30 عاما، من مركز تلا، التابع لمحافظة المنوفية، المقيم في إيطاليا، قامت بالتواصل مع السفارة المصرية في ميلانو، وقد وصل جثمانه إلى مطار القاهرة بعد إنهاء كافة الوارق المتعلقة بشحن جثمانه في تمام الساعة 7 مساء اليوم.

مكرم: السلطات الإيطالية عثرت على المصري متوفيا بجوار قضبان السكك الحديدية

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن المواطن المصري كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان لديه مشكلة أثناء سيره، وعثرت السلطات الإيطالية عليه متوفيا أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كيلو مترات من مدينة لودي الإيطالية.

مكرم: تواصلت مع أهل المواطن المقيمين بمدينة ميلانو وقدمت واجب العزاء

وأوضحت مكرم، أن مصر طلبت من السلطات الإيطالية، من خلال القنصيلة المصرية في ميلانو، فتح باب التحقيق فيما يتعلق بهذا الحادث لمعرفة أسباب الوفاة، لافتة إلى أنها تواصلت مع أهل المواطن المصري، إسلام عيد أحمد، المقيم بمدينة ميلانو الإيطالية، وقدمت لهم واجب العزاء.

وأكدت أن السلطات الإيطالية، قامت بتشريح الجثمان، ولم تعثر على أية شبهة جنائية أدت إلى وفاته، «ممكن يكون فيه قطر سريع جه خبطه، وده مواطن مصري، وفي مثل تلك الظروف يجب أن نكون على يقين تام بما حدث، ونبقى عارفين ملابسات الحادث بالتعاون مع السلطات الجنائية الإيطالية في تلك المدينة».

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمبادرة «حياة كريمة»، فقد لمست قلوب المصريين في الداخل والخارج، وهي مبادرة تعمل على إعادة حق المواطن في دولته، ليحظى بحياة لائقة.

مكرم: طلبت دعم المصريين بالخارج للحشد لـ«حياة كريمة»

وأضافت: «تواصلت شخصيا مع ليلي بنس، المصرية الأمريكية الحاصلة على المركز الأول في مجلة فوربس لعام 2021، وزارت مصر مؤخرا، وطلبت منها حشد المصريين في الخارج من أجل المشاركة في المشروع، والمصريين في الخارج لازم يكونوا عارفين هما هيشاركوا في أيه علشان يراقب التقدم في هذا المشروع».

وتابعت: «عملنا جلسات مطولة واشتغلنا لحد ما اختارنا مشروع الحافلات الكبيرة وهيكون فيها فصول دراسية بالقرى والمحافظات، لتمكين المرأة اقتصاديا والتعليم الفني وتطويره في تلك القرى والمحافظات».

وواصلت: «أطلقنا الأسبوع الماضي أول منصة إلكترونية لجمع تبرعات من المصريين بالخارج اللي عايزين يشاركوا بفيديوهات توضح ماهية المشروع وأهميته، وبحيي قداسة البابا لإرساله طلبات للمصريين المقيمين في عدد من دول المهجر لحثهم على المشاركة، والكل بييشتغل لأن الدعم مش مادي فقط، ولكننا بنرد على كل الشائعات والأخبار الكاذبة التي تتحدث بالخارج حول أن الدولة لا تهتم بالمواطن البسيط، وما يحدث على أرض الواقع رد على تلك الشائعات المضللة».