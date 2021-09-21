قيادي بـ«الشعب» مؤيدا لقرارات قيس سعيد: النهضة حولت تونس لحلبة صراع

أشاد هيكل المكي، القيادي في حركة الشعب التونسية، بتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي ذكر فيها أنه سيقدم قانونًا جديدًا للانتخابات وأنه وضع قوانين انتقالية بينما ستظل إجراءات الطوارئ سارية، موضحًا أن خطاب قيس سعيد كان واضحًا وصريحًا وتضمن رسائل مهمة، معتبرًا خطاب «سعيد» يمثل قطعًا مع الماضي ومع منظومة سارقي الثورة وأصحاب التوافقات المغشوشة والتدخلات الخارجية.

حركة النهضة سرقت ثورة 2011

وأضاف «المكي»، خلال حواره في برنامج «ميدي شو»، الذي يُعرض على إذاعة «موزاييك» التونسية، أن المقصود بسارقي الثورة هي حركة النهضة الإخوانية التي سرقت ثورة 2011، وطبعت مع المنظومة القديمة وقضت على الدولة، وفقرت الشعب التونسي، لكنها لم تستوعب الدرس وقياديوها إلى اليوم يطالبون الرئيس بالتشاركية، «لكن التشارك مع من؟ مع من نهبوا الدولة؟ من دمروا الدولة لا يحق لهم المشاركة في المرحلة القادمة».

النهضة وتصريحات قيادتها خارج منطق التاريخ

وأردف القيادي بحركة الشعب التونسي، أن النهضة وتصريحات قيادتها خارج منطق التاريخ وخارج المشروعية الشعبية التي لا تعلوها أي مشروعية، مشددًا على أن تفكيك المنظومة أصبح مطلبًا شعبياً وأن لا أحد يمكن أن ينكر ذلك، فما يقوم به الرئيس اليوم بالمشروعية الشعبية عملية فرز حقيقية لمن يريد خيرا بالبلاد ومن يريدون بها شرا، كما أن قرارات قيس سعيد هى تصحيح لمسار الثورة الحقيقية يوم 25 يوليو، فلا رجوع للوراء.

حركة النهضة جعلت تونس حلبة صراع

كما ذكر أن الدستور ليس بقرآن منزل وأن حركة النهضة هي من صاغت هذا الدستور وهي من ميعت السلطة وجعلت تونس حلبة صراع، ومن الطبيعي أن تكون ضد ذلك، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية على موقع «يوتيوب»، مؤكدًا أنه من حق قيس سعيد أن يحلم باسترجاع دولة القانون الحقيقية وإرجاعها للتونسيين، ونحن في حركة الشعب مع قيس سعيد ما دام هو مع الشعب.