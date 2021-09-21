باستثمارات ضخمة وخطة توسعية طموحة.. انطلاق شركة «TBK» فى السوق العقارية المصرية من خلال معرض «سيتى سكيب 2021»

تشهد فعاليات معرض «سيتى سكيب» انطلاقة جديدة لشركة «TBK» للتطوير العقارى، حيث أعلنت الشركة عن بدء أعمالها فى مصر، وذلك بخطة توسعية طموحة، ومحفظة مشروعات متنوعة، واستثمارات ضخمة من خلال مشروعاتها المختلفة.

وتمتلك «TBK» حالياً عدداً من المشاريع المختلفة، من بينها «90 Avenue» ومشروعات أخرى بشرق وغرب القاهرة ستعلن عنها قريباً، وتتميز مشروعات TBK بأنها توفر أسلوب حياة مختلفاً فى مواقع حصرية لا مثيل لها، جميعها تم إنشاؤها على مساحات شاسعة، تحتل فيها المساحات الخضراء النسبة الأكبر مع مساحة مبانٍ محدودة لتحقيق نمط حياة صحى وتحافظ على خصوصية العملاء، كما تطمح الشركة إلى تحقيق كل ما هو جديد ومتقدم فى عالم التصميم والبناء مع الحفاظ على التقنيات المعاصرة.

وفى هذا الإطار صرح على الشربانى، رئيس مجلس إدارة شركة TBK للتطوير العقارى، بأن «معرض سيتى سكيب هو الحدث الأهم والتجمع الأكبر للشركات العقارية المصرية، ولذلك حرصنا على أن تكون انطلاقة شركة TBK للتطوير العقارى فى مصر من خلال هذه الفعالية المميزة لتكون على تواصل مباشر مع عملائها»، لافتاً إلى أن القطاع العقارى حقق طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية ساهمت فى تحقيق معدلات نمو عالية، فى ظل توجه الدولة للتوسع العمرانى، وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة.

وتعد الشركة فى هذا الإطار خطة استثمارية قوية فى السوق العقارية عبر تطوير مجموعة من المشروعات المميزة وضمها إلى محفظتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «الشربانى» أن شركة TBK حرصت على المشاركة فى هذا الحدث باعتبارها إحدى الشركات العقارية المهمة فى السوق المصرية بمحفظة مشروعات عقارية متنوعة، تتميز فى تصميماتها بأحدث الطرازات المعمارية العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات البناء على أيدى خبراء دوليين، مع توفير راحة ورفاهية لعملائها من خلال الخدمات المتنوعة والمساحات الخضراء الواسعة داخل مشروعها الرائد «90 Avenue»، وذلك بأسعار تنافسية وخطط سداد مرنة.

ويُعد مشروع «90 Avenue»، فى قلب التجمع الخامس واحداً من أكبر مشروعات «TBK»، ويضم أكثر من 1450 وحدة سكنية، إضافة إلى مساحات تصل إلى 60 ألف متر، تتنوع بين تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى وحدات إدارية بمساحة 25 ألف متر، ويتكون المشروع من ٤ مراحل، المرحلة الأولى Vibe، المرحلة الثانية pavilion، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة Serenity، والمرحلة الرابعة Family، وقد تم بيع 100% من المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى مبيعات تصل إلى 3.5 مليار جنيه.

وتضم المرحلة الأولى للمشروع (Vibe) نحو 282 وحدة مباعة تم تسليمها بالفعل، وسيتم تسليم وحدات المرحلة الثانية عام 2022، متوفراً بها جميع المرافق، كما أن المشروع مجهز بأحدث النظم التكنولوجية، وتتميز الوحدات بالعزل الحرارى فى المبانى، مما يوفر 30% من استهلاك الكهرباء، كما يتميز المشروع بوجود مخارج للطوارئ وحمامات سباحة خاصة بكل منطقة، ومطاعم وكلوب هاوس ومنطقة ألعاب للأطفال، وأنظمة أمن على مدار الساعة وأنظمة كاميرات مراقبة وأنظمة حريق لضمان سلامة جميع العملاء، وتتميز مداخل الوحدات بتصميمات فاخرة ويوجد مدخلان لكل مبنى، واحد على الطريق الرئيسى والآخر على اللاند سكيب، مما يضمن سلامة الأطفال لعدم تعرُّضهم للطرق العمومية التى تسير بها السيارات.

وبالتزامن مع انطلاقها فى السوق المصرية، تقدم الشركة خلال معرض سيتى سكيب عروضاً وخصومات حصرية ومميزة بمشروعها الرائد «90 Avenue» لتناسب عملاءها، وذلك بمقدم يبدأ من 10% وتسلم فورى للوحدات وتقسيط حتى 8 سنوات على كافة مشروعات الشركة، بما يتناسب مع استراتيجيتها فى توفير وحدات سكنية متميزة بأسعار تنافسية وخلق بيئة سكنية كاملة الخدمات تتميز بحلول مبتكرة، حتى تيسر على عملائها والراغبين فى امتلاك وحدات بهذا المشروع المتميز.